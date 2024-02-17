Ті, хто відбув покарання і визнаний безпечним для суспільства, може стати до лав ЗСУ – міністр юстиції

Щонайменше 50 тисяч громадян Україні, які раніше мали судимість, можуть стати до лав ЗСУ, якщо Верховна Рада ухвалить пропозиції, які готує Міністерство юстиціїдо оновленого законопроєкту про мобілізацію. Рішення про те, чи мобілізувати того чи іншого громадянина, мають приймати територіальні центри комплектування, сказав міністр Денис Малюська. В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») міністр пояснив кого саме із тих, хто був засуджений і відбув покарання, міністерство пропонуватиме мобілізувати. Також міністр юстиції повідомив, що у міністерстві розробляють механізм мобілізації і тих, хто зараз відбуває покарання.

– Справа в тому, що з нашої точки зору, тут слід розрізняти дві великих категорії наших «клієнтів», колишніх чи теперішніх. Перше, це ті, хто має судимість, тобто це ті, хто вже відбув покарання, як пов'язане з позбавленням волі, так і не пов'язане з позбавленням волі.

Мова йде про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, яких не мобілізують, бо вони колись там вчинили злочин

Тобто покарання закінчилось, вони не є суспільно небезпечними. Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку. А мова йде про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, яких не мобілізують, бо вони колись там вчинили злочин.

Такі громадяни, вже суспільно визнані, як безпечні.

Чому їх не використовувати, чому вони не можуть свій внесок зробити в захист країни? Я, відверто кажучи, не розумію.

Ми пропонуємо цю категорію забрати з переліку таких, кого не можна мобілізувати, вирішити, що вони підлягають обліку, і ТЦК їх може спокійно мобілізувати, залучати до лав Збройних сил України.

– А як щодо тих, хто зараз відбуває покарання за незначні правопорушення?

– Тут історія така сама, обов'язок захищати батьківщину, це обов'язок кожного. Я переконаний, що чимало людей, які перебувають в місцях позбавлення волі, можуть достойно захищати нашу державу: зі зброєю в руках, не зі зброєю в руках.

Є багато тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі не тому, що вони когось убили

У всякому випадку, наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета, вони й копають.

Не хочете давати їм автомат чи кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали.

Коротше кажучи, є багато тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі не тому, що вони когось убили чи поранили... Наприклад, є ті, хто скоїв ДТП, що спричинило якісь тяжкі наслідки.

Чому така людина не може захищати країну і бути в лаву Збройних сил України?

– А хто це має вирішувати: хто може із засуджених, а хто ні вступати до лав ЗСУ?

– На нашу думку, на наше переконання, вирішувати мають Збройні сили хто їм треба, хто їм не треба, хто є небезпечним, хто не є небезпечним.

Не мені це судити. Я про те, що в нас є безліч громадян, категорій громадян, які перебувають в місцях позбавлення волі, але можуть захищати батьківщину.

Вирішувати мають Збройні сили хто їм треба, хто їм не треба

Візьмемо, умовно, корупціонерів. От взяв він хабар, три роки тому, три роки відсидів, йому ще сидіти п'ять.

Чому він не може, замість того, щоб сидіти в в'язниці, захищати державу? Він вбивати своїх однослужбовців точно не буде.

Люди-люди там далеко не дурні, можуть воювати потім, в залежності від того строку, який вони там відвоюють. Будемо вирішувати, що до наслідків повернуться вони в в'язницю, чи не повернуться.

– Але хто має оцінювати ці ризики?

– Два моменти. Перше, ризики є завжди. Тобто той, хто не з в'язниці і залучений в лави ЗСУ, це не означає, що він кришталево чиста людина і ніколи не вчиняв злочину...

У нас є ціла система аналізу ризиків тих, хто перебуває у в'язниці або поза нею

Справа в тому, що в нас є ціла система аналізу ризиків наших «клієнтів», тих, хто перебуває у в'язниці або поза нею. І ця система дозволяє досить ефективно передбачати, наскільки суспільно небезпечною є та чи інша особа.

Ми будемо ділитися інформацією про ризики щодо тієї чи іншої особи з ТЦК, із судами.

Це не буде так, що ТЦК скаже: «О, ти корупціонер, виходь на волю, ми тебе забираємо». Ні.

Ми розробляємо складний механізм, у якому будуть задіяні. суди, прокурори, і ми б дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати, чи ні. Тобто буде аналіз потенційних ризиків кожної такої особи, аналіз її потенційної користі для ЗСУ.

Ми проситимемо парламент підтримати такий механізм.

А щодо тих, хто вже звільнився, хто на волі гуляє, там залученість суду абсолютно не потрібна.

Немає готовності давати людині автомат в руки, дайте йому лопату

Якщо ТЦК вирішило, то громадянин має йти. І тут в жодному випадку я не бачу жодних пересторог.

У нас Збройні Сили відчувають дефіцит кадрів. Ми зараз в тій ситуації, коли нам потрібно брати і використовувати всі ресурси, які є.

Ще раз кажу, немає готовності давати людині автомат в руки, дайте йому лопату, дайте йому вантажити щось, розвантажувати. У нас є потреба у будівництві інженерних споруд на фронті.

– Чи були вже прецеденти? Можливо хтось із засуджених звертався із проханням дати йому можливість піти воювати?

– Ті, хто зголосився і ті, хто, власне, зробив, виконав, чи здійснив будь-які рухи на виконання своєї обіцянки, це трішки різні речі.

Навіть «довічники» казали, що давайте ми підемо воювати

Ми маємо досвід помилування. На перших етапах війни відбулося помилування більше 300 засуджених, які приєдналися до лав Збройних Сил, із різним результатом.

Але мова йде про тисячі громадян, які перебувають в'язниці, і там різні категорії.

Але, дійсно, навіть «довічники» казали, що давайте ми підемо воювати.