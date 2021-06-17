Арахамія заявив, що цього тижня засідання РНБО не буде

Засідання Ради національної безпеки та оборони України цього тижня перенесуть. Про це журналістам сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він пояснив, що це стосується аудиту дозволів на користування надрами.

«Є багато питань, але насамперед готується РНБО з питань надр... Станом на зараз, аудит на 95 відсотків вже готовий... Учора я дивився, що стосовно аудиту ще триває процес, і тому я думаю, що (засідання РНБО – ред.) буде перенесено на тиждень, тобто в цю п’ятницю, найімовірніше, його не буде», – наголосив Арахамія.

Останнім часом РНБО збирається регулярно, переважно це пов'язано з накладенням санкцій.

9 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.