Чубаров – Арахамії: ми не допускаємо, що держава може продати нас за воду

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі «UA: Крим» розкритикував пропозицію голови фракції партії «Слуга народу» Давида Арахамії відновити подачу воду до анексованого Росією Криму в обмін на відведення російських військ на Донбасі.

«Якщо хтось в державі припускає, що можна буде здати народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там щонайменше 500 тисяч… Зараз навпроти мене сидить владика Климент. Він мені очами показує, що ми ніколи не допускаємо, що держава може продати нас за воду», – сказав Чубаров.

Він розповів, що до Києва «за пошуком правди» поїхала Диляра Абдуллаєва, мати фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура та Узеіра Абдуллаєвих, яких засудили до 16,5 та 12,5 років ув’язнення відповідно.

«Я хотів би попередити всіх «арахамій» та інших. Ось ми сьогодні були буквально 700 метрів від кримської землі. Я стояв і бачив російських прикордонників військових. Там у мене мама живе. Там кримські татари живуть. Сьогодні телефонують і кажуть, що до Києва за пошуком правди та спасіння своїх синів приїхала Диляра Абдуллаєва, у неї два сини, Теймур і Узеїр, яким дали в російській окупації 17 і 13 років. На двох – 30 років. Зараз до нас приїхав у Херсон батько Ахтема Чийгоза з Криму, щоб побачити свого сина. І якісь «арахамії» будуть торгувати нашою територією?» – запитує Чубаров.

11 лютого Арахамія заявив: «Моя особиста позиція, якщо дати воду до Криму, але мати велику перевагу в переговорах по Донбасу, ну, я буду вважати це достатнім компромісом. Тому що в Криму будуть користуватися водою громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми військовими формуваннями в Ростов, ми встановлюємо контроль за нашим кордоном і за це потрібно подати воду до Криму, я б на таке пішов».

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Фактична влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

5 лютого голова підконтрольного Москві Держкомітету з водного господарства та меліорації Криму Ігор Вайль повідомив, що питної води в Сімферополі залишилося максимум на 90-100 днів.

Російська глава адміністрації Сімферополя Олена Проценко повідомляла, що заради економії води сімферопольцям будуть давати гарячу воду тільки по вихідних.

Після цього російський глава уряду Криму Юрій Гоцанюк сказав, що в Сімферополі немає необхідності обмежувати подачу води. Але при цьому закликав кримчан дбайливо ставитися «до такого цінного для півострова ресурсу».