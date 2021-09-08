Полтавчанку, яка поранила двох вчителів з арбалета, заарештували на 2 місяці

Жительці Полтави, яка поранила з арбалета двох вчителів місцевої школи, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

«За клопотанням слідства і прокуратури суд обрав 19-річній полтавчанці, яка поранила двох вчителів місцевої школи, запобіжний захід – тримання під вартою на терміном 60 діб. Слідчі дії тривають», – йдеться в повідомленні.

6 вересня у Полтаві на території школи №11 дівчина поранила з арбалета двох учителів. За повідомленнями, в однієї вчительки травмовано руку, в іншої – тулуб, загрози їхньому життю немає. Дівчині повідомили про підозру за статтею «Замах на умисне вбивство».