Вперше на матчі української Прем’єр-ліги працюватиме жіноча бригада арбітрів

Вперше під час матчу Прем’єр-ліги України гравців судитимуть тільки арбітри-жінки – відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті чемпіонату.

За даними сайту, на матчі «Львів-Ворскла» працюватиме бригада під керівництвом Катерини Монзуль. Три її асистентки – Марина Стрілецька, Олександра Ардашева та Анастасія Романюк.

При цьому, як зазначено в інформації про матч, Стрілецька і Ардашева вперше судитимуть матчі Прем’єр-ліги.

Катерина Монзуль у квітні 2016 року стала першою жінкою – головним арбітром матчу чоловічої Прем’єр-ліги України з футболу. Наразі на її рахунку 23 матчі в цьому чемпіонаті.

Матч 14-го туру УПЛ «Львів – Ворскла» відбудеться 4 листопада о 17 годині у місті Полтава.