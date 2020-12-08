Радник голови ОП: близькі до Медведчука телеканали «не є нашими ворогами»

Спікер делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник голови Офісу президента Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки й оборони Олексій Арестович заявив, що близькі до проросійського політика Віктора Медведчука телеканали «не є ворогами».

В ефірі «Громадського радіо» на питання, чи концентрація в руках людей, близьких до Віктора Медведчука, «трьох каналів, які дають досить спірну інформацію, є загрозою національній безпеці», Арестович відповів:

«Ми маємо відповісти на їхнє інформування населення нашим інформуванням – чітким, системним, пояснювати народу, що відбувається. Я намагаюсь зробити таке інформування системним, послідовним. Вони не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють згідно з законом. Ми вітаємо їхню професійну діяльність. Інша справа, що деякі особи, користуючись їхніми можливостями, доносять викривлену, перекручену або упереджену інформацію».

«Будь-яке медіа знає, що вони мають надати дві точки зору. Моє завдання – забезпечити другу, іншу точку зору. Коли звинувачують Офіс, я маю забезпечити наявність іншого голосу. Ми маємо працювати як держава, моїм завданням не є змагання з медіа будь-якої спрямованості. Моє завдання – забезпечити інформування ЗМІ та суспільства про те, що робить президент та Офіс президента», – додав Арестович.

Із народним депутатом від ОПЗЖ, кумом російського президента Володимира Путіна Віктором Медведчуком пов’язують такі канали, як «112 Україна», News One та ZІК. За даними моніторингу ЗМІ, ці телеканали часто поширюють проросійську дезінформацію.

У липні 2019-го президент Володимир Зеленський заявляв, що «таким людям, як Медведчук», він не дозволить «монополізувати наше українське телебачення».