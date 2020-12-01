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01 грудня 2020, Київ 20:35
Новини | Політика

Олексій Арестович став радником Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки

Серед завдань Арестовича – узгодження позицій профільних відомств і напрацювання «єдиного голосу»

Спікер делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович став позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

«Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну», – заявив Єрмак.

Серед завдань Арестовича – узгодження позицій профільних відомств і напрацювання «єдиного голосу».

У жовтні військовий оглядач Олексій Арестович став радником української делегації з інформаційної політики в Тристоронній контактній групі з урегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

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