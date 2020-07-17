Арлем Дезір іде з посади представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ – Томіленко

Арлем Дезір іде з посади представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, про це Дезір повідомив у своєму листі на адресу НСЖУ. Термін його повноважень закінчується 18 липня.

«Я збираюся закінчити свій мандат, я переживаю, що залишаю Інституцію без керівника з повноваженнями. Але почуваюся краще, знаючи, що є сильна команда на місці і що ви будете продовжувати боротися за свободу ЗМІ та свободу вираження поглядів. Для мене було справжньою честю служити Представником ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації», – цитує Томіленко лист Дезіра.

Арлем Дезір обраний на посаду представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ в липні 2017 року. Як повідомляла директорка міжнародних кампаній «Репортерів без кордонів» Ребекка Вінсент, 10 липня 2020 року Азербайджан і Таджикистан заблокували призначення Арлема Дезіра на другий строк повноважень. Ці країни мають одні з найгірших показників свободи ЗМІ в регіоні ОБСЄ.