В Україні створили базу даних арештованих «корупційних» активів

Нацагентство з розшуку й управління активами, що мають ознаки корупційного походження (АРМА), запустило Перелік арештованого майна. Про це 19 березня повідомив директор АРМА Антон Янчук.

За його словами, такий перелік не є офіційним реєстром, водночас він має на меті привабити бізнес до управління чи викупу арештованих активів, повідомити суспільству і медіа про долю арештованого майна, а правоохоронні органи заохотити активніше працювати над арештом і передачею в управління корупційних активів.

Наразі в переліку арештованих активів – 726 різних одиниць майна, які прокуратура і суди передали АРМА для управління або мають передати найближчим часом. Його оновлюватимуть щомісяця.

Найбільше арештованих активів у Київській, Одеській, Харківській областях. З них нерухомості – 480 одиниць, корпоративні й інші майнові права – 60 позицій, 18 рахунків із коштами, 110 автівок, 54 об’єкти цінного рухомого майна і чотири цілісні майнові комплекси.

Створення такої бази даних вже схвально оцінили Transparency International та інші міжнародні антикорупційні організації.

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За минулий рік АРМА отримало 1064 звернення від правоохоронців про пошук активів, які можуть мати незаконне походження, у позаминулому році таких звернень було близько 60. Водночас за рік АРМА передало в управління 646 об’єктів, що дало змогу заробити на їхньому використанні й передати до бюджету понад 9 мільйонів гривень, кажуть у нацагентстві. Ще близько 3 мільйонів гривень АРМА передало до бюджету від продажу арештованого майна, і ще понад 16 мільйонів гривень – відсотків від арештованих рахунків та готівки.