В АРМА повідомили про призначення в.о. голови агентства

Виконувачкою обов’язків голови Національного агентства з розшуку, повернення і менеджменту активів, одержаних від корупційних й інших злочинів, стала Ярослава Максименко. Як повідомили у пресслужбі АРМА 14 серпня, її представив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, Ярослава Максименко «має великий досвід роботи із санкційними активами і добре розуміє, як працює система управління арештованим майном».

«Важливо, що новий закон про реформу АРМА підсилює інституційну спроможність агентства і розширює інструменти управління такими активами. Так, першочерговими завданнями для АРМА наразі є проведення незалежного аудиту й нової конкурсної процедури відбору керівника», – додав Соболев.

Максименко наголосила на необхідності забезпечити, щоб кожен переданий АРМА актив «працював на державу, зміцнював обороноздатність і приносив користь громадянам. Для цього потрібна максимальна прозорість, партнерство з правоохоронними органами і міжнародними партнерами, а також готовність діяти швидко й рішуче».

В АРМА нагадали, що 31 липня набули чинності зміни до спеціального закону про агентство, які посилюють його інституційну спроможність і розширюють інструменти управління арештованими активами. Реформа, зокрема, запроваджує нові правила відбору голови АРМА на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів. Максименко виконуватиме обов’язки голови до обрання нового керівника за результатами цього конкурсу.

В АРМА повідомили, що Ярослава Максименко має понад 20 років професійного досвіду у сфері права, управління державними активами, корпоративного управління і санкційної політики. До призначення в АРМА вона обіймала посаду директора департаменту політики власності й санкцій Міністерства економіки України, координувала формування і реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами. 13 серпня 2025 року вона була призначена на посаду заступниці голови з питань європейської інтеграції АРМА.

Наприкінці липня Кабінет міністрів звільнив голову Національного агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів Олену Думу, яка перед цим повідомила, що написала заяву на звільнення.