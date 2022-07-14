ЗСУ: за добу армія РФ втратила близько 300 осіб на війні в Україні

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії. За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 37 870 військових. За добу, 13 липня, загинули близько 300 російських військових.

Загалом, за даними Генштабу, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила також:

1667 танків (18 за останню добу)

3852 бойових броньованих машин (+20)

840 артилерійських систем

247 РСЗВ

109 засобів ППО

219 літаків (+2)

188 гелікоптерів

681 БПЛА

155 крилатих ракет

15 кораблів /катерів

2704 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

67 одиниць спеціальної техніки.

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку», – йдеться в повідомленні.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.