«Ворог на артилерійській дієті» – речник Сил оборони Таврійського напрямку

Російські військові відчувають значний брак боєприпасів, про що вони самі розповідають, коли потрапляють у полон до Збройних сил України. Про це в ефірі Радіо Свобода 3 квітня повідомив Олексій Дмитрашківський, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

«Що стосується артилерії, то ворог знаходиться на певній дієті, будемо казати, бо тієї кількості боєприпасів він вже немає. Про це, зокрема, повідомляють полонені. Вчора (2 квітня 2022 року – ред.) було вісім полонених, які повідомили про артилерійський голод, про відсутність боєприпасів», – заявив Дмитрашківський.

Читайте також: Росія може знову змінити військове командування через «провал зимового наступу» – ISW

За його словами, через брак боєприпасів Росія також знімає зі зберігання старі гармати.

«Також нам відомо, що зняті зі зберігання гармати МТ-12, що випускалися за сталінських часів. Їх (гармати МТ-12 – ред.) направляють зараз в Україні, так як наші гармаші дуже влучно і вправно працюють по артилерійським цілях і знищують їхні позиції. Досить багато було знищено на минулому тижні», – заявив Дмитрашківський.

Генеральний штаб повідомляє увечері 3 квітня, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська нарощують оборонні спроможності.