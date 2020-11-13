Журналіст Асєєв, звільнений із полону майже рік тому, отримав квартиру

Донецький журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, звільнений у рамках обміну 29 грудня 2019 року, отримав обіцяну президентом України Володимиром Зеленським квартиру. Він написав про це у фейсбуці 12 листопада.

«Тепер я нарешті зможу вивезти маму з окупації і їй буде де жити. А сам я зможу нарешті не обертатись кожного дня з думками – чи не кинули її на підвал за те, що говорить її син. Тож ще раз дякую всім, хто доклав до цього зусиль – для моєї сім’ї це дійсно важливо», – написав Асєєв.

Автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв був звільнений у рамках обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики угруповання «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували в полоні з травня 2017 року.