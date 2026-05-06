Французька судноплавна компанія заявляє про атаку на її судно в Ормузькій протоці

Французька судноплавна група CMA CGM заявила, що одне з її суден було атаковано під час транзиту через Ормузьку протоку, що підкреслює постійні ризики для комерційного судноплавства на тлі конфлікту в Ірані.



«CMA CGM San Antonio стало мішенню нападу… в результаті чого члени екіпажу отримали поранення, а судно було пошкоджено», – повідомила компанія, додавши, що поранених евакуювали з судна під мальтійським прапором для лікування.



Інцидент стався 5 травня – після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що призупинить операцію військово-морського супроводу в протоці, посилаючись на «великий прогрес» у досягненні угоди з Іраном.



CMA CGM, третя за величиною у світі контейнерна судноплавна компанія, заявила, що раніше повідомляла про попереджувальні постріли по одному зі своїх суден. Також зазначила, що 14 її кораблів опинилися на мілині в Перській затоці на початку війни.



В Ормузькій протоці, ключовій артерії для світових енергетичних потоків, сотні суден опинилися на мілині. Через цей водний шлях проходить 20–25% світового нафтового трафіку.



