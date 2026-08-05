Генштаб ЗСУ: війська РФ значно збільшили свою активність на Південно-Слобожанському напрямку

На фронті протягом протягом минулої доби зафіксували 259 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільшу кількість штурмових дій зафіксували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 27 атак.

Значно зросла активність військ РФ на Південно-Слобожанському напрямку – тут українські підрозділи відбили 23 російські атаки, тоді як попередньої доби на цій ділянці фронту було два боєзіткнення.

Інтенсивні бої відбуваються на Костянтинівському напрямку, де зафіксували 22 російські атаки в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки та Новопавлівки.



На Лиманському напрямку війська РФ 14 разів атакували в районах Лимана, Діброви, Озерного та Ставків, а також у напрямках Чернещини, Ольгівки, Шийківки та Дробишевого, на Слов’янському напрямку було 19 штурмових дій, а на Гуляйпільському напрямку противник атакував 16 разів.

Бої меншої інтенсивності також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Куп’янському та Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

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За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська на початку серпня продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу, оскільки українські війська контратакували в цьому районі.

У звіті ISW також пишуть, що українські війська завдають ударів по пунктах управління безпілотниками в ближньому тилу сил РФ на південь від Костянтинівки – ймовірно, частково для того, щоб перешкодити продовженню російських ударів по українських логістичних маршрутах.

У звіті, оприлюдненому 30 липня, американський Інститут вивчення війни зазначав, що ситуація в Костянтинівці на Донеччині й поблизу неї погіршується, але російські війська не захопили місто, незважаючи на заяви Росії.

Костянтинівка – перше із півдня місто так званого «поясу фортець», Слов’янсько-Краматорської агломерації: частини Донецької області, яка залишається під контролем уряду України. Можлива окупація цього міста може призвести до різкого погіршення умов для оборони цього ланцюжка міст, з’єднаних трасою Н-20, вказував раніше проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.