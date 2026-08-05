Ще дві українські компанії заявили про пошкодження своїх об’єктів через атаку РФ

Українські компанії «Нова пошта» та Rozetka заявили про пошкодження своїх об’єктів внаслідок атаки РФ у ніч проти 5 серпня.



«Нова пошта» заявила, що через атаку РФ було знищено сортувальний центр в Києві, загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації, ще вісім людей зазнали поранень.



У компанії заявили, що наразі триває оцінка наслідків російської атаки. «Нова пошта» обіцяє компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень.

Український інтернет-магазин Rozetka заявив, що через російську атаку зруйновано складський комплекс у Броварах – це вже третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень. Цього разу обійшлося без постраждалих.

У Rozetka зазначають, що команда вже працює над ліквідацією наслідків та перебудовою логістичних процесів.

Раніше «Епіцентр» заявив, що вирішила зупинити виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation після прямого російського ракетного удару та перенести його на два підприємства компанії за кордоном.

Російські війська вночі атакували балістикою та дронами Київ та область. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 серпня війська РФ атакували Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс та 24 балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 115 ударними БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київщина. Протиповітряні сили не змогли збити жодної ракети.

У Києві та на Київщині, за останніми даними, загинули 17 людей, ще 44 – постраждали. На Київщині виникли пожежі, зокрема, на складах, у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. У Києві наслідки атаки зафіксували у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції – «об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика».

Міноборони РФ натомість заявило про ураження «транспортно-логістичних та розподільчих центрів у Києві та Київській області, які задіяні у зберіганні, доставці різних озброєнь та вантажів військового призначення, у виробництві та розподілі БпЛА».



