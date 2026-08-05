Після удару РФ «Епіцентр» вирішив зупинити виробництво на своєму заводі та перенести його за кордон

Компанія «Епіцентр» ухвалила рішення зупинити виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation після прямого російського ракетного удару та перенести його на два підприємства компанії за кордоном, повідомила пресслужба компанії.

«Ми змушені ухвалити надзвичайно важке рішення – зупинити виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation. Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні», – йдеться у повідомленні.

«Епіцентр» заявив, що 5 серпня війська РФ завдали удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії.

У компанії заявили, що в Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці. Віскозній – один із ключових логістичних об’єктів компанії, у логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє працівників зазнали поранені та перебувають у лікарні.

«Внаслідок прямих ракетних влучань повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила безпосередньо у виробничий майданчик заводу Epicentr Ceramic Corporation. Потужний вибух зруйнував усі виробничі печі, зробивши подальшу роботу підприємства неможливою. Біля логістичного комплексу також повністю знищено парковку приватних автомобілів співробітників – 20 автівок вигоріли вщент», – йдеться у повідомленні.



За попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше – близько двох років.

У компанії додають, що масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити.

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Російські війська вночі атакували балістикою та дронами Київ та область.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 серпня війська РФ атакували Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс та 24 балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 115 ударними БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київщина. Протиповітряні сили не змогли збити жодну ракету.



Українські військові зафіксували влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

У Києві, за останніми даними влади, загинула людина, ще 26 – постраждали. Наслідки атаки фіксуються у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.

На Київщині через російську атаку загинули 14 людей, ще 27 – постраждали. За даними ОВА, найбільше жертв у Броварському районі, де загинули дев’ятеро людей. Виникли пожежі, зокрема, на складах, у Броварському, Бучанському та Фастівському районах.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій. Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.