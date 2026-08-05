Сибіга: атаки РФ не можуть виправдовуватися нічим, включно з будь-якими діями України

Після чергового російського удару, зокрема по складах та логістичних центрах українських компаній, виконувач обов’язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга застеріг від «будь-якого хибного морального прирівнювання» агресора та держави, що захищається.

«Російські атаки не можуть виправдовуватися нічим, включно з будь-якими діями України. Натомість Україна має повне право завдавати ударів по легітимних військових цілях у Росії у межах самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН», – написав він у соцмережі Х.



Сибіга наголосив на потребі запровадити додаткові жорсткі санкції щодо Росії, оскільки її потрібно позбавляти можливостей виробляти засоби балістичного терору. За його словами, такі санкції є критичними та невідкладними.

«Російські удари не мають відпусток, тож не може бути пауз у підтримці України з боку партнерів та тиску на агресора. Кожна ракета-перехоплювач має значення. Це інструменти, що рятують життя, і я вкотре закликаю всіх партнерів прискорити ухвалення всіх відповідних рішень», – додав очільник МЗС.

Російські війська вночі атакували балістикою та дронами Київ та область. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 серпня війська РФ атакували Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс та 24 балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 115 ударними БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київщина. Протиповітряні сили не змогли збити жодної ракети.

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У Києві та на Київщині, за останніми даними, загинули 17 людей, ще 44 – постраждали. На Київщині виникли пожежі, зокрема, на складах, у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. У Києві наслідки атаки зафіксували у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції – «об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика».

«Епіцентр» заявив, що вирішила зупинити виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation після прямого російського ракетного удару та перенести його на два підприємства компанії за кордоном.

Міноборони РФ натомість заявило про ураження «транспортно-логістичних та розподільчих центрів у Києві та Київській області, які задіяні у зберіганні, доставці різних озброєнь та вантажів військового призначення, у виробництві та розподілі БпЛА».

Ця атака відбулася на тлі українських ударів по логістичних центрах найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries..

Київ стверджує, що компанія Wildberries залучена до перевезення товарів військового призначення, зокрема компонентів для безпілотників, навігаційного обладнання та іншого спорядження для російської армії. Кремль це заперечує.



