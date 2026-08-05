Зеленський: через атаку РФ загинули 17 людей, основна ціль удару – склади цивільних підприємств

Через масований російський удар по Києву та Київщині загинули 17 людей, ще 44 – постраждали, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції – «об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика».

«Перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань. Партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російських виробництв балістики не під санкціями. Досі», – написав він у телеграмі.

Російські війська вночі атакували балістикою та дронами Київ та область. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 серпня війська РФ атакували Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс та 24 балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 115 ударними БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київщина. Протиповітряні сили не змогли збити жодної ракети.



Українські військові зафіксували влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

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У Києві, за останніми даними влади, загинула людина, ще 26 – постраждали. Наслідки атаки фіксуються у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.

На Київщині через російську атаку загинули 14 людей, ще 27 – постраждали. За даними ОВА, найбільше жертв у Броварському районі, де загинули дев’ятеро людей. Виникли пожежі, зокрема, на складах, у Броварському, Бучанському та Фастівському районах.

Міноборони РФ натомість заявило про ураження «транспортно-логістичних та розподільчих центрів у Києві та Київській області, які задіяні у зберіганні, доставці різних озброєнь та вантажів військового призначення, у виробництві та розподілі БпЛА».



