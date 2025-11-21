Влада повідомляє про постраждалих та пошкодження через атаку РФ по Одесі

Через російську атаку в Одесі є пошкодження житлового будинку та підприємства, постраждали чотири людини, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак



За його словами, одній з них медичну допомогу надали на місці, трьох інших з опіками та вибуховими травмами доставили до лікарень.



Ліквідація наслідків триває.

Також російські війська пізно ввечері 20 листопада атакували Запоріжжя. За останніми даними, загинули п’ятеро людей, ще вісім –травмовані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.