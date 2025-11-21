ОВА: через атаку РФ на Запоріжжя загинули п’ятеро людей, ще вісім –травмовані

Через російську атаку на Запоріжжя загинули п’ятеро людей, ще вісім –травмовані, повідомляє голова ОВА Іван Федоров.

За його словами, пошкоджені щонайменше п’ять багатоповерхівок, зруйновані торгівельні павільйони.



На місці влучання виникла пожежа – рятувальники її вже ліквідували.

Пізно ввечері 20 листопада Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів). В області була оголошена повітряна тривога.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.