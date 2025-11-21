Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

ОВА: через атаку РФ на Запоріжжя загинули п’ятеро людей, ще вісім –травмовані

На місці влучання виникла пожежа – рятувальники її вже ліквідували
На місці влучання виникла пожежа – рятувальники її вже ліквідували

Через російську атаку на Запоріжжя загинули п’ятеро людей, ще вісім –травмовані, повідомляє голова ОВА Іван Федоров.

За його словами, пошкоджені щонайменше п’ять багатоповерхівок, зруйновані торгівельні павільйони.

На місці влучання виникла пожежа – рятувальники її вже ліквідували.

Пізно ввечері 20 листопада Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів). В області була оголошена повітряна тривога.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG