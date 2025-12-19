Повітряні сили ЗСУ: війська РФ вночі атакували Україну 160 БпЛА, є влучання на 23 локаціях

У ніч на 19 грудня війська РФ атакували Україну 160 ударними БпЛА, близько 90 із них – «Шахеди», повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 108 російских БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.



Українські військові зафіксували влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.

Повітряні сили ЗСУ додають, що атака триває, в повітряному просторі залишаються кілька російських БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.