Росія з осені не атакує Україну з території Білорусі – Ігнат

Росія з осені не атакує Україну з території Білорусі, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Наразі противник атакує з території Росії. У них немає потреби особливої (атакувати з території Білорусі). З осені не видно, що противник застосовує своє озброєння з території Білорусі. Зазвичай це Брянська, Курська області», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Ігнат також пояснив, чому цієї ночі в Києві було «тихіше».

«Залежить від того, чим атакують. Попереднього разу була балістика. Її на дальніх підступах збивати не можна, бо дальність тих же Patriot невелика – кілька десятків кілометрів. А крилаті ракети можна збивати не лише цим комплексом, а й іншими, навіть мобільними групами, авіацією. Тому крилаті ракети можуть збиватися на підступах до міста, до об’єктів, які вони хочуть уразити», – додав він.

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У ніч на 2 червня у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Росія в ніч на 2 червня атакувала Україну 15 крилатими ракетами і 21 ударним дроном з північного і південного напрямків. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили усі російські повітряні цілі.

За даними військових, епіцентром був Київ та Київська область. Як повідомили в КМВА, для удару по Києву російські війська застосували крилаті ракети і безпілотники, українські сили ППО збили понад 30 повітряних цілей у небі над столицею України і навколо міста. На Київщині через російську атаку поранені двоє людей, у тому числі 11-річна дитина.

Білорусь прямо не бере участі у бойових діях у війні РФ проти України. Проте у лютому 2022 року керівництво Білорусі дозволило використовувати свою військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.