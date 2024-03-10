Атака РФ «шахедами» по Добропіллю: двох загиблих дістали з-під завалів будинку

Російські війська вночі атакували Добропілля «шахедами» – вранці рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, також зранку армія РФ обстріляла з артилерії Часів Яр – там загинув 66-річний чоловік.



У Мирнограді кількість постраждалих через російський ракетний удар зросла до 12 поранених. Раніше повідомлялось про 11 постраждалих.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.