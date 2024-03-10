Число поранених через ракетний удар РФ по Мирнограду зросло – ОГП

Кількість поранених через російський ракетний удар по Мирнограду зросла до 11 людей, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

Раніше повідомлялось про дев’ятьох поранених.



В ОГП зазначають, що поранені 16-річний хлопець, п’ятеро жінок та стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років – у постраждалих медики діагностували мінно-вибухові травми, різані рани, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

За даними слідства, війська РФ завдали удару 10 березня близько 03:00. За попередніми даними, ракетами С-300 вони поцілили по житловому мікрорайону Мирнограда. Внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхівок та 27 автомобілів.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.