На Харківщині через сьогоднішні удари РФ постраждали троє людей – прокуратура

На Харківщині через сьогоднішні російські удари постраждали троє людей, повідомляє у телеграмі пресслужба обласної прокуратури.



За даними слідства, 6 серпня орієнтовно о 10:30 сили РФ обстріляли Куп’янськ – поранень зазнали двоє чоловіків віком 45 та 55 років.



Також, як повідомляє прокуратура, сьогодні вдень російський ударний безпілотник, ймовірно «Молнія», атакував селище Борова – поранена 86-річна жінка, пошкоджено будинок та автомобіль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.