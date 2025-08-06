Одна людина загинула внаслідок удару РФ по Степногірську на Запоріжжі – ОВА

Одна людина загинула внаслідок російського удару по Степногірську Запорізької області, повідомив 6 серпня голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«38-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Степногірськ. Росіяни ударили FPV-дроном по приватній забудові. Внаслідок атаки пошкоджений будинок. Чоловік загинув на місці», – написав Федоров у телеграмі.

Раніше, удосвіта 6 серпня російські загарбники завдали авіаудару по базі відпочинку неподалік Запоріжжя, внаслідок чого двоє людей загинули, 12 – поранені.

«Сьогодні близько 6 ранку росіяни скинули чотири авіабомби на територію Запорізької області. Удар прийшовся по базі відпочинку, де були тільки цивільні й діти», – нагадав Федоров, зазначивши, що серед постраждалих – двоє дітей.

У лікарнях, за його словами, зараз залишаються восьмеро постраждалих, зокрема, 17‑річний хлопець і 25-річна жінка у тяжкому стані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.