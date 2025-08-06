Авіаудар на Запоріжжі: двоє людей загинули, 12 поранені – ОВА

Унаслідок російського удару по Запорізькому району загинули двоє людей, ще 12 зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, серед поранених є четверо дітей.

«Направлено до лікарні пʼятеро людей у тяжкому та середньому стані. Пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Екстрені служби працюють», – інформує очільник області.

У першому повідомленні про завданий зранку 6 серпня авіаудар Федоров повідомляв про трьох постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.