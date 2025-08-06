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Новини | Події

Авіаудар на Запоріжжі: двоє людей загинули, 12 поранені – ОВА

Наслідки одного з попередніх російських ударів на Запоріжжі, фото ілюстративне
Наслідки одного з попередніх російських ударів на Запоріжжі, фото ілюстративне

Унаслідок російського удару по Запорізькому району загинули двоє людей, ще 12 зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, серед поранених є четверо дітей.

«Направлено до лікарні пʼятеро людей у тяжкому та середньому стані. Пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Екстрені служби працюють», – інформує очільник області.

У першому повідомленні про завданий зранку 6 серпня авіаудар Федоров повідомляв про трьох постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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