На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали четверо людей – Лисак

Через російські атаки на Нікопольщині постраждали три людини, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, протягом дня війська РФ безпілотниками та артилерією атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади.

«Постраждали троє людей. 72-річна жінка госпіталізована. Ще одна потерпіла 47 років і 38-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно. Понівечені 7 приватних будинків, будівля, що не експлуатувалася, газогін і лінія електропередач. Виникли пожежі», – написав він у телеграмі.

Також через удари російських дронів у Синельниківському районі постраждав 64-річний чоловік, пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, авто та лінія електропередач, додав Лисак.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



