Двоє людей загинули на Запоріжжі внаслідок удару РФ – ОВА

Двоє людей загинули внаслідок російського удару по Степногірській громаді, повідомив 5 серпня очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Армія РФ поцілила FPV-дроном по будинку. Поруч перебували двоє чоловіків 59 і 53 років. На жаль, обидва загинули», – написав він у телеграмі.

За словами Федорова, минулої доби в Запорізькій області внаслідок російських ударів загинули чотири людини, троє – поранені.

Голова ОВА додав, що протягом доби загарбники завдали 431 удар по 16 населених пунктах Запорізької області, після чого надійшло 21 повідомлення про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків і складських приміщень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.