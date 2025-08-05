У Лозовій зросло число жертв російського удару – ОВА

До двох зросло число загиблих унаслідок російського повітряного удару по місту Лозова, повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

«Це була наймасовіша атака міста з початку війни – армія РФ застосувала, попередньо, 34 ударні безпілотники. На жаль, дві людей загинули. 10 людей постраждали, серед них – двоє дітей. Усі отримали кваліфіковану медичну допомогу», – вказав голова ОВА Олег Синєгубов.

За повідомленням, на місці удару триває розбір завалів та перевірка наявності постраждалих під уламками.

Раніше «Укрзалізниця» показала наслідки російського удару по вузловій станції Лозова в Харківській області, які унеможливлюють рух пасажирських і приміських поїздів.

Російські військові завдали кілька ударів по Лозовій близько 3:00 5 серпня, у місті спалахнули кілька пожеж. Лозова є вузловою станцією, вона розташована на межі Південної, Придніпровської та Донецької залізниць.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.