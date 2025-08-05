У Лозовій через масовану атаку РФ були знеструмлені майже 80% споживачів – обленерго

У Лозовій на Харківщині внаслідок масованого російського удару були знеструмлені майже 80% споживачів, повідомили в «Харківобленерго».

За повідомленням, фахівці Лозівського високовольтного району електричних мереж і Лозівського району електричних мереж працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, який, за даними обленерго, був наймасованішим від початку повномасштабного вторгнення.

«У першу чергу, було виконано завдання із заживлення критичної інфраструктури міста. Поступово підключаємо і побутових споживачів. Наразі без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, але робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам», – заявив очільник Лозівського РЕМ Олексій Зубашев.

Раніше в «Укрзалізниці» інформували про скасування двох приміських поїздів і зміни в русі ще двох – через неможливість прийняти поїзди по станції Лозова.

У компанії також підтвердили загибель чоловіка внаслідок російського повітряного удару й уточнили, що це був співробітник «Укрзалізниці».

Раніше в ДСНС інформували про одного загиблого й 10 поранених, серед яких двоє дітей.

Російські військові завдали кілька ударів по Лозовій близько 3:00 5 серпня, у місті спалахнули кілька пожеж.

Лозова є вузловою станцією, вона розташована на межі Південної, Придніпровської й Донецької залізниць.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.