Унаслідок удару РФ по Сумському району загинули двоє людей – ОВА

Російські військові завдали ракетного удару по Сумському району, внаслідок чого є загиблі, повідомила 5 серпня обласна військова адміністрація.

«Близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. Росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство. Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Екстрені служби працюють на місці, пошуково-рятувальна операція триває, інформує влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



