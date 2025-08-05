Авіаудар РФ по Куп’янську: під завалами можуть перебувати три людини – поліція

У Куп’янську на Харківщині внаслідок російського авіаудару було влучання у житловий будинок, під завалами можуть перебувати люди, повідомила обласна поліція.

«5 серпня з 04:30 до 05:00 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по місту. Відбулися влучання у житловий будинок. За словами місцевих мешканців, у підвальному приміщенні будівлі на момент влучання перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів. Унаслідок удару сталося обвалення плит перекриття. Троє цивільних осіб – дві жінки та один чоловік – можуть залишатися під завалами», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини, і закликали цивільних жителів, які досі залишаються у небезпечних районах Харківщини, евакуюватися.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.