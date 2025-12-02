Доступність посилання

ОВА: через атаки РФ на Нікопольщині протягом дня постраждали 13 людей

За даними ОВА, війська РФ атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади. Фото архівне
Через російські атаки на Нікопольщині протягом дня постраждали 13 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, 74-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості, ще троє чоловіків та дев’ятеро жінок – на амбулаторному лікуванні.

Гайваненко повідомив, що через атаку РФ пошкоджені інфраструктура, комунальний заклад, адмінбудівля, сім багатоквартирних і приватний будинки, господарські споруди, торгівельний павільйон та легковики.

За даними ОВА, війська РФ атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади понад два десятки разів, застосовуючи артилерію та безпілотники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


