Міненерго повідомляє про знеструмлення у чотирьох областях через удари РФ

В Одеській, Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях станом на ранок 2 грудня внаслідок російських атак на енергооб’єкти є знеструмлені споживачі, повідомляє Міністерство енергетики України.

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – заявили у міністерстві, нагадавши, що 2 грудня у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Раніше сьогодні у ДТЕК повідомляли про удар по своєму енергетичному об’єкту на Одещині і знеструмлення десятків тисяч споживачів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.