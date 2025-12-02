На Одещині після атаки РФ зафіксували перебої з електрикою – ОВА

На Одещині внаслідок російського удару в ніч проти 2 грудня фіксують перебої з електропостачанням, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Уночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням БпЛА типу Shahed. Ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Попри активну роботу ППО є пошкодження: постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору. Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою», – написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

У компанії ДТЕК повідомили, що війська РФ атакували їхніх енергетичний об’єкт на Одещині. «8 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 36 300 – тимчасово без світла», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.