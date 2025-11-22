Генштаб ЗСУ: за добу на фронті було 250 боїв, на трьох напрямках війська РФ збільшили свою активність

На фронті протягом минулої доби було 250 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, двома ракетами, та 35 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3843 обстріли, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3578 дронів-камікадзе», – йдеться у повідомленні.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка, Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка.

Зросла кількість російських атак на Північно-Слобожанському і Курському напрямках – тут відбулося 20 боїв проти одного бою попередньої доби. Також на Олександрівському напрямку, де противник 31 раз атакував українські позиції у районах 12 населених пунктів – попередньої доби 19.

На Лиманському напрямку війська РФ атакували 23 рази проти 10 попередньої доби.

На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 29 атак в районах 11 населених пунктів, а на Слов’янському напрямку – 17.

Противник також продовжує бої на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.



