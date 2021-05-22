В Іспанії з’явився новий чемпіон з футболу. Це не «Барселона» і не «Реал»

Мадридський «Атлетіко» став чемпіоном Іспанії з футболу.

В останньому турі «Атлетіко» здобув перемогу над «Вальядолідом» з рахунком 1:2. При цьому мадридський клуб пропустив першим.

«Реал Мадрид», якому була необхідна лише перемога, поступався більшу частину гри поступався «Вільярреалу», але наприкінці гри забив двічі і здобув звитягу.

Тепер «Атлетіко» має 86 очок, «Реал» – 84, «Барселона» – 79.

Востаннє «Атлетіко» був чемпіоном у 2014 році. Після цього перше місце в турнірній таблиці займали винятково «Реал» або «Барселона».