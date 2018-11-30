Аваков повідомив про затримання п’ятьох нападників на Гриценка

Поліція затримала п’ятьох людей, які напали на лідера партії «Громадянська позиція», кандидата у президенти України Анатолія Гриценка. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«П’ятеро нападників впізнані і затримані Нацполіцією. Відносно ще 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення. МВС жорстко припинятиме практику, яку дехто намагається запровадити в українському суспільстві: спробі зриву виступів кандидатів на вибори, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами. Незалежно від ступеню опозиційності політиків до діючої влади», – зазначив Аваков.

28 листопада в Одесі Гриценку вручили гарбуз і обкидали яйцями, а потім побили його прихильників. Конфлікт відбувся перед зустріччю із активістами та радіоефіром, які мали відбутися в одному з офісних центрів міста.