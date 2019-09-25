Уряд призначив Авакову 6 заступників, серед них – Антон Геращенко

Кабінет міністрів України на засіданні у середу ухвалив рішення про призначення шістьох заступників для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Сергія Ярового, Антона Геращенка, Тетяну Ковальчук, Сергія Гончарова, Катерину Павліченко та Олександра Гогілашвілі.

Повідомляється, що Сергій Яровий буде першим заступником голови МВС, решта п’ятеро – просто заступниками.

Антон Геращенко займатиметься координацією законодавчого забезпечення діяльності міністерства, взаємодії з Верховною Радою і парламентськими комітетами, Громадською радою при МВС, комунікаційного діалогу з громадськістю і ЗМІ.

Тетяна Ковальчук займатиметься міжнародним співробітництвом з органами ЄС та НАТО, іншими міжнародними організаціями.

Сергій Гончаров координуватиме питання функціонування Єдиної інформаційної системи МВС, системи авіаційної безпеки, забезпечення поліцейських житлом, адміністративними послугами тощо.

Катерина Павліченко координуватиме питання моніторингу дотримання прав і свобод людини в діяльності органів системи МВС.

Олександр Гогілашвілі займатиметься питаннями протидії наркозлочинності, взаємодією міністерства з різними релігійними і конфесійними групами.

Раніше сьогодні уряд призначив головою Національної поліції Ігоря Клименка. Його попередник Сергій Князєв напередодні оголосив про намір піти у відставку.​