У МВС заявили про «досить високий» рівень безпеки на виборах в Україні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронцям вдалося гарантувати досить високий рівень безпеки під час проведення президентських виборів в Україні 31 березня.

«Чи вдалося нам, у МВС, дотриматися всього, що було потрібно? Так…В цілому можна сказати, що волевиявлення пройшло спокійно, ми змогли забезпечити досить високий рівень безпеки», – цитує слова Авакова сайт МВС з посиланням на інтерв’ю виданню lb.ua.

Аваков зазначив, що завданням для правоохоронців зараз є не допустити зіткнень і заворушень, поки триває підрахунок голосів виборців.

Раніше у МВС повідомляли, що для гарантування безпеки голосування на виборах президента залучили понад 135 тисяч правоохоронців.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 62,8%.

Наразі Центральна виборча комісія опрацювала понад 80% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,41%, Петро Порошенко – 16,03%, Юлія Тимошенко – 13,24%, Юрій Бойко – 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%.