Кандидати – про свій перший указ у разі перемоги на виборах

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, який би Указ підписали першим кандидати, якби виграли вибори і посіси посаду президента.

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Ініціюю розробку і першочерговий розгляд у Верховній Раді нового Закону про імпічмент президента і зняття депутатської та суддівської недоторканності

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Він буде не один. У нас дуже багато роботи, щоб країна змінилася на краще

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Це буде серія кадрових указів, які чітко покажуть людям – час корумпованих політиків і залежних від олігархів маріонеток закінчився

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

Вважаю необхідним три однаково пріоритетних рішення: перше – підписання закону про імпічмент президенту та зняття депутатської недоторканності, друге – про реалізацію стратегії мирного врегулювання на основі Мирного плану «Три основи», і третє – указ про реалізацію Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030», що дозволить повернути Україну до елітного клубу самих розвинутих економік світу

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Не дозволю корупціонерам, які 27 років грабували народ, втекти за межі держави

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Кадрові призначення найближчого оточення, а саме, голови Адміністрації президента, подання до Верховної Ради кандидатури на пост голів СБУ та Міністерства міжнародних відносин. Що стосується реформ, то це 10 кроків впровадження економічної системи «5.10»

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Ліквідую Адміністрацію президента

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Про повернення українського громадянства Михеїлу Саакашвілі

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Указ про те, що заступив до виконання обов’язків Верховного головнокомандувача, який доводиться до кожного солдата в усіх силових структурах і є свідченням того, що надалі безпека солдата та безпека країни в надійних руках новообраного президента

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Введення воєнного стану на всій території України

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Указ про проведення відкритих конкурсів на ключові посади у країні

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Це буде указ, яким буде затверджено план дій із запровадження в Україні справжнього народовладдя. Також подам законопроекти «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів», «Про імпічмент Президента України», «Про відкликання народного депутата України»

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Першим кроком на посаді Президента стане зменшення працівників Апарату Президента на 50%. Витрати на утримання Адміністрації та її працівників будуть максимально зменшені, а збережені кошти будуть перенаправлені на потреби соціально незахищеного населення

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Указ N1, який буде видано у день інавгурації – «Про зупинення і заборону діяльності політичних партій і громадських організацій, дії яких порушують Конституцію України»

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Змінення нормандського формату, термінове внесення до Верховної Ради України Антиолігархічного пакету докорінних перетворень і законопроекту про правонаступництво України щодо Української Народної Республіки

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Про заміну керівництва СБУ (інших керівників правоохоронних органів) і початок масштабної боротьби із корупцією – вважати її державною зрадою

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Указ про початок виконання обов’язків

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Про припинення бойових дій та початок реальних мирних переговорів

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