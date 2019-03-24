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24 Березень 2019, Київ 10:20
Політика

Кандидати – про свій перший указ у разі перемоги на виборах

Кандидати у президенти виборчої кампанії-2019 у проекті «Президент UA» відповідають на запитання Радіо Свобода

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Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, який би Указ підписали першим кандидати, якби виграли вибори і посіси посаду президента.

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Ініціюю розробку і першочерговий розгляд у Верховній Раді нового Закону про імпічмент президента і зняття депутатської та суддівської недоторканності

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Він буде не один. У нас дуже багато роботи, щоб країна змінилася на краще

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Це буде серія кадрових указів, які чітко покажуть людям – час корумпованих політиків і залежних від олігархів маріонеток закінчився

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

Вважаю необхідним три однаково пріоритетних рішення: перше – підписання закону про імпічмент президенту та зняття депутатської недоторканності, друге – про реалізацію стратегії мирного врегулювання на основі Мирного плану «Три основи», і третє – указ про реалізацію Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030», що дозволить повернути Україну до елітного клубу самих розвинутих економік світу

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Не дозволю корупціонерам, які 27 років грабували народ, втекти за межі держави

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Кадрові призначення найближчого оточення, а саме, голови Адміністрації президента, подання до Верховної Ради кандидатури на пост голів СБУ та Міністерства міжнародних відносин. Що стосується реформ, то це 10 кроків впровадження економічної системи «5.10»

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Ліквідую Адміністрацію президента

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Про повернення українського громадянства Михеїлу Саакашвілі

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Указ про те, що заступив до виконання обов’язків Верховного головнокомандувача, який доводиться до кожного солдата в усіх силових структурах і є свідченням того, що надалі безпека солдата та безпека країни в надійних руках новообраного президента

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Введення воєнного стану на всій території України

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Указ про проведення відкритих конкурсів на ключові посади у країні

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Це буде указ, яким буде затверджено план дій із запровадження в Україні справжнього народовладдя. Також подам законопроекти «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів», «Про імпічмент Президента України», «Про відкликання народного депутата України»

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Першим кроком на посаді Президента стане зменшення працівників Апарату Президента на 50%. Витрати на утримання Адміністрації та її працівників будуть максимально зменшені, а збережені кошти будуть перенаправлені на потреби соціально незахищеного населення

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Указ N1, який буде видано у день інавгурації – «Про зупинення і заборону діяльності політичних партій і громадських організацій, дії яких порушують Конституцію України»

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Змінення нормандського формату, термінове внесення до Верховної Ради України Антиолігархічного пакету докорінних перетворень і законопроекту про правонаступництво України щодо Української Народної Республіки

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Про заміну керівництва СБУ (інших керівників правоохоронних органів) і початок масштабної боротьби із корупцією – вважати її державною зрадою

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Указ про початок виконання обов’язків

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Про припинення бойових дій та початок реальних мирних переговорів

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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