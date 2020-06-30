Тема відставки міністра Авакова вже себе вичерпала – Шмигаль

Тема відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова «вже себе вичерпала», заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю українській службі BBC.

«Вважаю, що тема відставки міністра Авакова вже себе вичерпала. Щодо реформи поліції. Порівняйте міліцію сім років тому і сьогодні. На мою думку, це дві різні структури, це інша якість людей, які там працюють, це інша якість безпекового сервісу», – сказав Шмигаль.

Водночас він погодився, що в структурі Міністерства внутрішніх справ «можуть бути негідники».

«Звичайно, в такій великій кількості людей, яким дається зброя, сила, повноваження, – це більше ніж 300 тисяч людей (в усій структурі МВС, з ДСНС та прикордонною службою включно), – можуть бути негідники», – заявив Шмигаль.

Аваков працює міністром внутрішніх справ з лютого 2014 року. Низка депутатів закидають міністру провал у реформуванні поліції та проблеми з розслідуванням резонансних справ.