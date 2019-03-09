Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Березень 2019, Київ 12:07
Новини | Події

В Карпатах очікується значна лавинна небезпека – ДСНС

Небезпека сходження лавин зберігається у Карпатах

Дивитись коментарі

На вихідних, 9 і 10 березня, в горах Івано-Франківської області і у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники також попередили про підняття рівню води на річках.

«На рiчках Закарпатської областi очікуються пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 8.00 7 березня) на 0,5-1,5 м в межах корінних берегiв, в нижнiй течiї Боржави до 2,0 м з виходом води на заплаву», – мовиться у повідомленні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG