В Карпатах очікується значна лавинна небезпека – ДСНС

На вихідних, 9 і 10 березня, в горах Івано-Франківської області і у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники також попередили про підняття рівню води на річках.

«На рiчках Закарпатської областi очікуються пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 8.00 7 березня) на 0,5-1,5 м в межах корінних берегiв, в нижнiй течiї Боржави до 2,0 м з виходом води на заплаву», – мовиться у повідомленні.