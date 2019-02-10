Рятувальники знайшли трьох туристів, які заблукали в Карпатах – ДСНС

Рятувальники увечері 9 лютого знайшли трьох туристів, які заблукали в Карпатах, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Під час спуску з гори Тростян заблукали троє лижників: дві жінки та чоловік з Одеси.

Згідно з повідомленням, знайдені туристи не потребували медичної допомоги.

7 січня ДСНС повідомила, що в Різдвяну ніч у горах заблукали п’ятеро туристів. Двох із них знайшли близько півночі, вони розповіли, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу в горах. Згодом рятувальники повідомили, що знайшли тіло одного з туристів. Ще через кілька годин на зв’язок вийшов інший турист.

Останнього зі зниклих туристів знайшли пізно ввечері 10 січня. Він був у мисливському будиночку на території Березниківського лісництва, в урочищі «Куртацька». Від місця катання він сам подолав близько 15 кілометрів.