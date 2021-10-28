Аварія на залізниці в Житомирській області: які поїзди затримуються (список)

Унаслідок сходження вантажних вагонів у Житомирській області, що сталося 27 жовтня, затримуються з прибуттям до Києва та в зворотних напрямках близько 20 пасажирських поїздів. Про це повідомляють у соціальних мережах «Укрзалізниця» та пасажири.

Вагони, які зійшли з рейок, заблокували рух у напрямку Козятина.

«Для поїздів далекого сполучення розробили змінений маршрут. Це маршрут через Фастів – Житомир – Бердичів та у зворотному напрямку, для Інтерсіті – через Коростень та Шепетівку», – написав у фейсбуці член правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Затримка близько чотирьох-п’яти годин стосується таких поїздів:

134/133 Рахів Миколаїв

772/771 Хмельницький Київ

88/87 Ковель Новоолексіївка

138/137 Хмельницький Лисичанськ

769/770 Київ Кам'янець-Подільський

357/758 Київ Рахів

867/868 Київ Гречани

13/113-14/114 Київ Солотвине, Чоп

145/146 Київ Ізмаїл

81/82 Київ Ужгород

49/50 Київ Трускавець

29/30 Київ Ужгород

105/106 Київ Одеса

41/42 Трускавець Дніпро

42/41 Дніпро Трускавець

130/150 - 129/149 Кременчук, Полтава - Івано-Франківськ, Ворохта

22/21 Трускавець Харків

3/4 Ужгород Запоріжжя

110/109 Львів Херсон

139/140 Київ Кам'янець-Подільський

Увечері 27 жовтня із затримкою 4 години 24 хвилин до столиці прибув поїзд 764 Одеса – Київ, який першим вирушив зміненим маршрутом.

Депутатка Верховної Ради Євгенія Кравчук, яка зранку 28 жовтня планувала їхати з Києва, повідомила: «На 5 ранку вже підняли 9 вагонів і 3 вагони відтягнули для забезпечення габариту, на 06:40 прибирають запчастини. Після відновлення контактної мережі руховики планують відкрити рух на ділянці о 08:30 – 09:00. Після цього ще можливі до двох-трьох годин затримки по накопичених потягах, до другої половини дня рейси мають вийти в норму».

Сходження вантажних вагонів сталося 27 жовтня поблизу села Чорнорудка в Житомирській області.