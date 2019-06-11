США: через аварійну посадку на даху хмарочоса у Нью-Йорку загинув пілот гелікоптера

В американському Нью-Йорку 10 червня здійснив аварійну посадку гелікоптер на хмарочосі у центрі міста. За даними Федеральної авіаційної адміністрації США, на борту, окрім пілота, нікого не було, чоловік після жорсткої посадки і подальшої пожежі загинув.

Повідомляється, що частину людей з офісної будівлі після загорання на даху евакуювали, ніхто не постраждав.

Губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо заявив, що будь-яка аварія з повітряним судном після терактів 11 вересня дуже вразлива для жителів Нью-Йорка. Президент США прокоментував ситуацію як «дуже сумну подію».

Фахівці національної ради США з транспортної безпеки вивчають причину аварії.