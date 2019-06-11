Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Червень 2019, Київ 10:17
Новини | Міжнародні

США: через аварійну посадку на даху хмарочоса у Нью-Йорку загинув пілот гелікоптера

Аварійні служби на Таймс-сквер у Нью-Йорку, де розбився гелікоптер, США, 11 червня 2019 року

Дивитись коментарі

В американському Нью-Йорку 10 червня здійснив аварійну посадку гелікоптер на хмарочосі у центрі міста. За даними Федеральної авіаційної адміністрації США, на борту, окрім пілота, нікого не було, чоловік після жорсткої посадки і подальшої пожежі загинув.

Повідомляється, що частину людей з офісної будівлі після загорання на даху евакуювали, ніхто не постраждав.

Губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо заявив, що будь-яка аварія з повітряним судном після терактів 11 вересня дуже вразлива для жителів Нью-Йорка. Президент США прокоментував ситуацію як «дуже сумну подію».

Фахівці національної ради США з транспортної безпеки вивчають причину аварії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG