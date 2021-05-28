На місці пошкодженої тепломережі у Києві замінять 100 метрів трубопроводу – КМДА

Під час ремонтних робіт з усунення пошкодження магістральної тепломережі на вулиці Антоновича у Києві замінять 100 метрів трубопроводу, повідомила пресслужба КМДА.

«Наразі на місці витоку проведено земляні роботи, визначено точне місце пошкодженого трубопроводу і виконано діагностику тепломережі. У ліквідації пошкодження задіяно близько 25 співробітників аварійних бригад і 14 одиниць спецтехніки (у тому числі 3 екскаватори, автокран, довгомір, самоскиди, 6 спецаварійок). У ході проведення робіт планують замінити 100 м трубопроводу. Роботи триватимуть близько доби», – йдеться в повідомленні.

Витік стався напередодні під час гідравлічних випробувань. Вода залила проїжджу частину.

Як зазначили комунальники, пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

На час проведення ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежений.

Аварії водопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza відбуваються час від часу. Зокрема, у січні там постраждали щонайменше 13 людей. Сімох з них шпиталізували з опіками кінцівок.