В Авдіївці під завалами залишаються люди, спецтехніка не може заїхати через обстріли – голова МВА

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заявив, що в місті під завалами продовжують залишатися люди через те, що необхідна спецтехніка не може заїхати через обстріли.

«Відбувся авіаракетний удар, дві ракети: одна з них потрапила у багатоповерховий будинок, друга поруч – у будівлю комунальної служби, так звану бойлерну. І там в ній був якраз електрик нашого комунального підприємства. За три дні це вже друга людина, яка залишається зараз під завалами. Ще в п’ятницю відбувся авіаракетний по багатоповерховому будинку в тій же частині міста, центральній, недалеко звідти. Також жінка, 81 рік, залишилася під завалами», – сказав Барабаш.

За його словами, 30 квітня будівлю комунальної служби «голими руками» намагалися розібрати, але великі плити перекриття без спецтехніки підняти неможливо.

«Техніка, яка була в місті, пошкоджена. Заїхати не може, бо навіть дорога до міста, 10-12 кілометрів, – під обстрілами. У місті вдень взагалі не буває тиші. Літають «Орлани» – тільки бачать якийсь рух, одразу відкривають вогонь», – зауважив голова МВА.

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля армія РФ зосереджує і далі на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про обстріли Авдіївки повідомляють щодня. Влада закликає людей виїхати.